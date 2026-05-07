鈴木京香主演『未解決の女』、第4話は“令和の三億円事件” 実力派ゲストも登場
俳優・鈴木京香が主演するテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜 後9：00）の第4話がきょう7日に放送される。今回は、戸塚純貴、竹財輝之助、市川由衣ら実力派俳優が、そろってゲスト出演し、かの有名な昭和43年に起きた三億円事件と酷似した、令和の三億円事件が展開する。
【場面写真】謎の言葉を残し…刺されたモデル事務所社長を演じる竹財輝之助
6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された人気シリーズ。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
【第4話 あらすじ】
元号が令和に変わって間もない2019年秋。社用車で移動していたアパレル企業のカリスマ社長・西園綾音（市川由衣）と運転手が殺害され、車内にあった現金3億円が奪われる事件が発生した。犯人が白バイ警官になりすまして停車させるなど、《昭和43年に起きた三億円事件》との類似点も多かったため、同事件は《令和の三億円事件》と呼ばれ、世を騒がせることに。だが、犯人の正体も3億円の行方もつかめぬまま月日は流れ、空前の大捜査はついに打ち切られてしまった…。
あれから7年、同事件との関連が疑われる事件が発生する。街中で大柄の男に刺された元モデル事務所社長・橋詰旺司（竹財輝之助）が「あの消えた3億円は、僕のものになるはずだった」と言い残し、息絶えたのだ。鳴海理沙（鈴木京香）ら「特命捜査対策室」第6係（文書解読係）は、橋詰が所持していたタロットカード「聖杯（カップ）の8」を糸口に、真実につながる道を模索するのだが…。
その矢先のこと。6係の係長・陸奥日名子（黒島結菜）は、かつて橋詰の事務所に所属していた元モデル・深谷栄斗（戸塚純貴）から新情報を得るが、それによって捜査は混迷を極める。次々と明るみに出る情報、そのたびに一進一退する捜査状況。そんな中、またしても新たな事件が発生！ その奥に潜んでいたのは、複雑に入り組んだ全事件の真相だった。
【場面写真】謎の言葉を残し…刺されたモデル事務所社長を演じる竹財輝之助
6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された人気シリーズ。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
元号が令和に変わって間もない2019年秋。社用車で移動していたアパレル企業のカリスマ社長・西園綾音（市川由衣）と運転手が殺害され、車内にあった現金3億円が奪われる事件が発生した。犯人が白バイ警官になりすまして停車させるなど、《昭和43年に起きた三億円事件》との類似点も多かったため、同事件は《令和の三億円事件》と呼ばれ、世を騒がせることに。だが、犯人の正体も3億円の行方もつかめぬまま月日は流れ、空前の大捜査はついに打ち切られてしまった…。
あれから7年、同事件との関連が疑われる事件が発生する。街中で大柄の男に刺された元モデル事務所社長・橋詰旺司（竹財輝之助）が「あの消えた3億円は、僕のものになるはずだった」と言い残し、息絶えたのだ。鳴海理沙（鈴木京香）ら「特命捜査対策室」第6係（文書解読係）は、橋詰が所持していたタロットカード「聖杯（カップ）の8」を糸口に、真実につながる道を模索するのだが…。
その矢先のこと。6係の係長・陸奥日名子（黒島結菜）は、かつて橋詰の事務所に所属していた元モデル・深谷栄斗（戸塚純貴）から新情報を得るが、それによって捜査は混迷を極める。次々と明るみに出る情報、そのたびに一進一退する捜査状況。そんな中、またしても新たな事件が発生！ その奥に潜んでいたのは、複雑に入り組んだ全事件の真相だった。