【STRANGER THAN HEAVEN】 今冬発売予定 セガより今冬発売予定のアクションアドベンチャー「STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャー ザン ヘブン）」について、菅原文太氏出演の経緯が明らかとなった。 「ストレンジャー ザン ヘブン」は、1915年の福岡・小倉から始まる、大東真の50年に及ぶ壮大なストーリーを描くアクションアドベンチャーゲーム