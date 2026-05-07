【STRANGER THAN HEAVEN】 今冬発売予定

セガより今冬発売予定のアクションアドベンチャー「STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャー ザン ヘブン）」について、菅原文太氏出演の経緯が明らかとなった。

「ストレンジャー ザン ヘブン」は、1915年の福岡・小倉から始まる、大東真の50年に及ぶ壮大なストーリーを描くアクションアドベンチャーゲーム。本作では2014年に亡くなった菅原文太氏が出演している。

セガによれば、遺族から正式な了承を得たうえで、「仁義なき戦い」などで多数の菅原氏出演作品を製作してきた東映から当時の映像や写真が提供。これらをもとに、クリエイターによってCGデザインが作成されたという。

またボイスは俳優の宇梶剛士氏が担当している。宇梶氏はかつて菅原文太氏の付き人を務めて俳優デビューしており、縁の深いキャスティングとなっている。

【[日本語 - 4K] Xbox Presents: 特別先行映像 STRANGER THAN HEAVEN】

菅原文太氏

宇梶剛士氏

(C)SEGA