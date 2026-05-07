お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に7日、出演。6日午前7時40分ごろに福島県郡山市の磐越自動車道上り線で起きた死亡事故について、徹底的な検証を呼びかけた。この事故は、新潟市の北越高校ソフトテニス部の生徒ら21人が遠征のために乗っていたマイクロバスが路側帯の緩衝材「クッションドラム」やガードレールに衝突し、後続車を巻き込んだ。事故の衝撃で対向