お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に7日、出演。6日午前7時40分ごろに福島県郡山市の磐越自動車道上り線で起きた死亡事故について、徹底的な検証を呼びかけた。

この事故は、新潟市の北越高校ソフトテニス部の生徒ら21人が遠征のために乗っていたマイクロバスが路側帯の緩衝材「クッションドラム」やガードレールに衝突し、後続車を巻き込んだ。事故の衝撃で対向車線に投げ出された高校生の稲垣尋斗さん（17）が全身を強く打って死亡。後続車も含めて、計20人が重軽傷を負った。

ゴールデンウィーク最終日に起きた痛ましい事故に山里は、「学校でやってくれることって、基本的には何も疑っていないんですね。用意されるものは正しいものであるし、親も学校の行事なら安全、安心して送り出すというのがある中で、こういったことが起きてしまったらどうしたらいいのか。そこに全く非もない命が奪われてしまった。それがなぜなのか、検証をしっかりしなきゃいけないと思います」とした。

続けて「これは高速道路の上で若い命が奪われた」とした後に山里は、今年3月に沖縄県名護市の辺野古沖で修学旅行中だった同志社国際高校（京都）の2年生らが乗船していた小型船が転覆し、同校の生徒だった武石知華さん（17）が死亡した事故にも言及。「辺野古の沖で奪われた命。命の重さって一緒だと思うんです。これから先、この検証も大事ですし、辺野古沖で起きたことも同じようにしっかり光を当てて検証して、2度とこうやって何の罪もない若い命で奪われるようなことがないようにするためには、徹底的な検証が必要だなと思いました」と強い口調で解明を訴えていた。