モデル・タレントの大倉士門が6日、都内で開かれたポーカー大会「NLH Deepstack NORTH STAR Sponsored by JT」の優勝会見に出席した。【写真】「最強のツーショットです」京都マラソンで福士加代子氏と爽やかな2ショットを披露した大倉士門日本たばこ産業（JT）は、アジア最大級のポーカートーナメントシリーズ「JOPT（Japan Open Poker Tour）2026 Grand Final」を協賛。2日、4日、5日の3日間にわたってJT初となる冠トーナメ