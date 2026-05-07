ポーカー好き・大倉士門、一緒に楽しむ芸能人聞かれ「妻ともしますし…」 大会に参加
モデル・タレントの大倉士門が6日、都内で開かれたポーカー大会「NLH Deepstack NORTH STAR Sponsored by JT」の優勝会見に出席した。
【写真】「最強のツーショットです」京都マラソンで福士加代子氏と爽やかな2ショットを披露した大倉士門
日本たばこ産業（JT）は、アジア最大級のポーカートーナメントシリーズ「JOPT（Japan Open Poker Tour）2026 Grand Final」を協賛。2日、4日、5日の3日間にわたってJT初となる冠トーナメント「NLH Deepstack NORTH STAR Sponsored by JT」を開催した。
ゲストの大倉も同大会にプレイヤーとして参加。大会を振り返り「僕自身、ポーカーが大好きで。JOPTのような大きい大会に出るのは初めてだったのですが、楽しかったです。日本全国津々浦々から、技術を磨いた方々の横に並んで、本当に真剣に、一瞬一瞬を戦うような気持ちで臨みました。改めて、ポーカーって面白いな、ポーカーが好きだなと思いました」と、ポーカーへの愛を語った。
イベント後には報道陣からの取材に応じた。一緒にポーカーを楽しむ芸能人について尋ねられると、大倉は「妻ともしますし、俳優の友達と、一緒にポーカーバーに遊びに行ったりもします」とコメント。さらに、海外の大会で活躍する芸能人について、「僕は海外の大会に出た経験はありませんが、他の芸能人の方がすごい結果を残されているというのをSNS などでいつも拝見しています。でも、僕はまず国内で修行だなと思っています。今回の優勝者・なまけたろうさんにいろいろ教えていただき、日本のどこかの大会で1位を取ることから始めたいです」と話した。
【写真】「最強のツーショットです」京都マラソンで福士加代子氏と爽やかな2ショットを披露した大倉士門
日本たばこ産業（JT）は、アジア最大級のポーカートーナメントシリーズ「JOPT（Japan Open Poker Tour）2026 Grand Final」を協賛。2日、4日、5日の3日間にわたってJT初となる冠トーナメント「NLH Deepstack NORTH STAR Sponsored by JT」を開催した。
イベント後には報道陣からの取材に応じた。一緒にポーカーを楽しむ芸能人について尋ねられると、大倉は「妻ともしますし、俳優の友達と、一緒にポーカーバーに遊びに行ったりもします」とコメント。さらに、海外の大会で活躍する芸能人について、「僕は海外の大会に出た経験はありませんが、他の芸能人の方がすごい結果を残されているというのをSNS などでいつも拝見しています。でも、僕はまず国内で修行だなと思っています。今回の優勝者・なまけたろうさんにいろいろ教えていただき、日本のどこかの大会で1位を取ることから始めたいです」と話した。