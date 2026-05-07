米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30） 米2年債 3.863（-0.076） 米10年債4.348（-0.076） 米30年債4.934（-0.054） 期待インフレ率2.430（-0.051） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。原油相場が急落しており、利回りも低下した。米国とイランが和平合意に近づいているとの期待が背景にある。ホワイトハウスが戦闘終結と核交渉の枠組みを定める１ペӦ