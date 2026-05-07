米１０年債利回りは低下 合意期待で原油が急落＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは低下 合意期待で原油が急落＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30）

米2年債 3.863（-0.076）

米10年債 4.348（-0.076）

米30年債 4.934（-0.054）

期待インフレ率 2.430（-0.051）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。原油相場が急落しており、利回りも低下した。米国とイランが和平合意に近づいているとの期待が背景にある。ホワイトハウスが戦闘終結と核交渉の枠組みを定める１ページの覚書について、イランと合意に近づいていると伝わったことが市場のムードを押し上げた。



２－１０年債の利回り格差は+４８（前営業日：+４８）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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