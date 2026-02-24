4月を前にして、小学校に進学する子供のランドセル選びに悩んでいる人は多いと思う。 【写真】大きな傷もなく美品です 今、SNS上で大きな注目を集めているのはそんなランドセル選びをリユースショップで済ませたという投稿。 「我が家のラン活、終了しました 使うのは2027年4月からです ご縁あって500円。 大事に使えればそれで十分。 浮いたお金は、経験に回します。」 と購入したランドセルを紹介したのは