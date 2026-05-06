EXIT・りんたろー。＆本郷杏奈、第2子女児誕生を報告 『ホンマでっか』でサプライズ発表 明石家さんまらも祝福
お笑いコンビのEXIT・りんたろー。（40）が14日放送のフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか！？TV』（後9：00）に出演。第2子誕生を報告した。妻はタレントの本郷杏奈（34）。
【写真】小さい手…第2子女児の誕生を報告した本郷杏奈
この日番組では「5月は美容の正念場！肌と髪を守る術」をテーマにトーク。出演者が紫外線対策について語る中、MCの明石家さんまが突然、りんたろー。を見て「子ども、昨日生まれたらしい」と明かすと、りんたろー。も「子ども生まれました」と笑みを浮かべ、番組内には「祝!!第二子誕生」とのテロップが表示された。これにはお笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一も「すげえ！めでたいな！」と驚き、出演者全員がりんたろー。を祝福した。
オンエア直後には妻の本郷も自身のSNSを更新し、第2子を出産したことを報告。本郷は「第二子となる女の子を出産いたしました。母子ともに健康です」とし、「前回同様、悪阻もあり上の子を見ながらの妊婦生活は大変でしたが、旦那や周りの方の支えもあり無事出産日を迎えました」と伝えた。
続けて「無事退院し、お家での生活もスタートしています」と現状を伝え、 「上の子もお兄ちゃんしてくれていて愛おしい日々です バタバタな毎日ですが、
家族で支え合い笑顔溢れる家庭を築いていきたいと思います」とつづり、生まれたばかりのわが子を公開した。
りんたろー。と本郷は、2022年8月に結婚を発表。23年に第1子が誕生。今年1月には本郷が自身のSNSで第2子妊娠を伝えていた。
【写真】小さい手…第2子女児の誕生を報告した本郷杏奈
この日番組では「5月は美容の正念場！肌と髪を守る術」をテーマにトーク。出演者が紫外線対策について語る中、MCの明石家さんまが突然、りんたろー。を見て「子ども、昨日生まれたらしい」と明かすと、りんたろー。も「子ども生まれました」と笑みを浮かべ、番組内には「祝!!第二子誕生」とのテロップが表示された。これにはお笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一も「すげえ！めでたいな！」と驚き、出演者全員がりんたろー。を祝福した。
続けて「無事退院し、お家での生活もスタートしています」と現状を伝え、 「上の子もお兄ちゃんしてくれていて愛おしい日々です バタバタな毎日ですが、
家族で支え合い笑顔溢れる家庭を築いていきたいと思います」とつづり、生まれたばかりのわが子を公開した。
りんたろー。と本郷は、2022年8月に結婚を発表。23年に第1子が誕生。今年1月には本郷が自身のSNSで第2子妊娠を伝えていた。