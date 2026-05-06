生活協同組合コープみらいが6日、公式サイトにて、不適切な衛生管理事案があったとして謝罪した。【画像】発泡スチロールの容器に…「コープみらい」謝罪全文発表で「配送委託先における不適切な衛生管理事案とお詫び」と題し、「当生協の宅配サービスにおいて、食の安全・安心に関わる極めて重大な事態が発生いたしました」と報告。「被害に遭われた組合員様、ならびに地域の皆様に多大なるご不安とご不快感をおかけしており