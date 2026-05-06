配達中に生理現象、委託従業員の“不適切な行為”にコープみらいが謝罪 商品が「黄色い液体に浸かっている」

配達中に生理現象、委託従業員の“不適切な行為”にコープみらいが謝罪 商品が「黄色い液体に浸かっている」