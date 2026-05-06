配達中に生理現象、委託従業員の“不適切な行為”にコープみらいが謝罪 商品が「黄色い液体に浸かっている」
生活協同組合コープみらいが6日、公式サイトにて、不適切な衛生管理事案があったとして謝罪した。
【画像】発泡スチロールの容器に…「コープみらい」謝罪全文
発表で「配送委託先における不適切な衛生管理事案とお詫び」と題し、「当生協の宅配サービスにおいて、食の安全・安心に関わる極めて重大な事態が発生いたしました」と報告。「被害に遭われた組合員様、ならびに地域の皆様に多大なるご不安とご不快感をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて、「事実経過」、「責任の所在」、「再発防止に向けて」と、3つの項目について詳細をつづった。
「事実経過」は、今年4月28日、届け先の組合員より「冷蔵品が黄色い液体に浸かっている」「尿のような臭いがする」と連絡があり、調査の結果、「配送委託先の従業員が配送業務中に、車両荷台内において生理現象（尿意）を催し、荷台内にあった廃棄予定の配送器材（発泡スチロール容器）に排尿した事実を確認いたしました」と説明。蓋をして荷台の床に置いたが、その後足下のスペースがなくなり、被害のあった組合員の配送器材の上に載せてしまったという。当該の器材には穴が開いて破損があったため、漏れ出した尿が下段にあった組合員へ届ける配送器材に移り、内部の冷蔵商品を汚損させた状態で配達が行われた。
「責任の所在」について、「本件は当生協として、食品安全および公衆衛生、コンプライアンス上の重大な問題であると重く受け止めております」とし、保健所をはじめとする関係機関への報告・対応を継続して進めていくと伝えた。なお、当該従業員は「配送委託先より事実関係に基づき厳正に対処するとともに、再発防止に向けた教育を実施いたします」と説明。「さらに、配送委託先における業務上の規律・運用が適切に保たれているかについて、当生協が責任をもって点検・確認してまいります」と伝えた。
「再発防止」について、「食品安全・衛生管理教育の再徹底」「業労務環境の再点検」「緊急時における生理現象への対応」の3つを詳細に説明。最後に「今回の事態を深く反省し、生活インフラを担う組織として、組合員の皆様に安心してご利用いただけるよう、組織一丸となって取り組んでまいります」と締めくくった。
【画像】発泡スチロールの容器に…「コープみらい」謝罪全文
発表で「配送委託先における不適切な衛生管理事案とお詫び」と題し、「当生協の宅配サービスにおいて、食の安全・安心に関わる極めて重大な事態が発生いたしました」と報告。「被害に遭われた組合員様、ならびに地域の皆様に多大なるご不安とご不快感をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
「事実経過」は、今年4月28日、届け先の組合員より「冷蔵品が黄色い液体に浸かっている」「尿のような臭いがする」と連絡があり、調査の結果、「配送委託先の従業員が配送業務中に、車両荷台内において生理現象（尿意）を催し、荷台内にあった廃棄予定の配送器材（発泡スチロール容器）に排尿した事実を確認いたしました」と説明。蓋をして荷台の床に置いたが、その後足下のスペースがなくなり、被害のあった組合員の配送器材の上に載せてしまったという。当該の器材には穴が開いて破損があったため、漏れ出した尿が下段にあった組合員へ届ける配送器材に移り、内部の冷蔵商品を汚損させた状態で配達が行われた。
「責任の所在」について、「本件は当生協として、食品安全および公衆衛生、コンプライアンス上の重大な問題であると重く受け止めております」とし、保健所をはじめとする関係機関への報告・対応を継続して進めていくと伝えた。なお、当該従業員は「配送委託先より事実関係に基づき厳正に対処するとともに、再発防止に向けた教育を実施いたします」と説明。「さらに、配送委託先における業務上の規律・運用が適切に保たれているかについて、当生協が責任をもって点検・確認してまいります」と伝えた。
「再発防止」について、「食品安全・衛生管理教育の再徹底」「業労務環境の再点検」「緊急時における生理現象への対応」の3つを詳細に説明。最後に「今回の事態を深く反省し、生活インフラを担う組織として、組合員の皆様に安心してご利用いただけるよう、組織一丸となって取り組んでまいります」と締めくくった。