テレビ東京は7日と14日(木)の深夜2時5分から、2週にわたって『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜 Dynasty（ダイナスティ）」を放送する。本作はショートドラマ配信アプリ「BUMP」で配信中で、好評のため特別版として地上波放送が決まった。【場面写真】ショートドラマの人気の勢いそのままに！地上波で放送される『財閥復讐』原作は、LINEマンガやebookjapanなどの各電子書店で配信中のwebtoon『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜