テレ東で『財閥復讐』2週連続放送 ショートドラマ配信アプリで好評→特別版が地上波放送
テレビ東京は7日と14日(木)の深夜2時5分から、2週にわたって『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜 Dynasty（ダイナスティ）」を放送する。本作はショートドラマ配信アプリ「BUMP」で配信中で、好評のため特別版として地上波放送が決まった。
【場面写真】ショートドラマの人気の勢いそのままに！地上波で放送される『財閥復讐』
原作は、LINEマンガやebookjapanなどの各電子書店で配信中のwebtoon『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』。「夫の家庭を壊すまで」や「夫を社会的に抹殺する5つの方法」など愛憎劇のヒット作を手掛けてきたテレビ東京が、アミューズクリエイティブスタジオと共同製作したオリジナルコミックを、スタッフ・キャストを一新して完全新作としてリブート。
主人公の伊勢由貴也を内藤秀一郎、由貴也の妻・絵理香を紺野彩夏が演じるほか、時任勇気、菅野莉央、葵揚といった演技派のキャスト陣が躍動する、怒濤の展開に目が離せない完全オリジナルの復讐×不倫サスペンスとなっている。
『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』は、2025年に渡邊圭祐×瀧本美織のW主演で実写ドラマ化。放送開始とともに配信を中心に話題となり、見逃し配信の再生数（1週間）が累計1200万回を記録 (※TVer DATA MARKETINGで算出)するなど、“不倫復讐ドラマ”の中で新たなヒット作となった。
ドラマを盛り上げる主題歌は、TRiDENTの「メイヒテンセイ」に決定。昨年メジャーデビューした勢いのある3人組ガールズバンドの最新曲「メイヒテンセイ」は、“咲き誇れ、冥界の華”といった歌詞が特徴的な、中毒性のある力強くも艶やかなロックナンバーだ。ASAKA（Vo, G）の美しさと力強さが混合する唯一無二の歌声が、より一層作品を盛り上げる。
■TRiDENT プロフィール
同じ高校の軽音楽部に所属していたASAKA（Vo, G）とSERINA（B, Cho）によって結成。2020年5月、サポートメンバーにNAGISA（Dr）を迎え、バンド名を“TRiDENT”に改名した。同年12月にNAGISAが正式加入。改名後に公開した初のミュージックビデオ「Continue」は、インディーズながらYouTubeにてわずか3カ月で100万回再生を突破した。2025年10月放送開始のテレビアニメ「ポーション、わが身を助ける」のオープニングテーマとエンディングテーマを両方担当。11月に新作EP「BLUE DAWN」をリリースし、キングレコードからメジャーデビューを果たした。
【場面写真】ショートドラマの人気の勢いそのままに！地上波で放送される『財閥復讐』
原作は、LINEマンガやebookjapanなどの各電子書店で配信中のwebtoon『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』。「夫の家庭を壊すまで」や「夫を社会的に抹殺する5つの方法」など愛憎劇のヒット作を手掛けてきたテレビ東京が、アミューズクリエイティブスタジオと共同製作したオリジナルコミックを、スタッフ・キャストを一新して完全新作としてリブート。
『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』は、2025年に渡邊圭祐×瀧本美織のW主演で実写ドラマ化。放送開始とともに配信を中心に話題となり、見逃し配信の再生数（1週間）が累計1200万回を記録 (※TVer DATA MARKETINGで算出)するなど、“不倫復讐ドラマ”の中で新たなヒット作となった。
ドラマを盛り上げる主題歌は、TRiDENTの「メイヒテンセイ」に決定。昨年メジャーデビューした勢いのある3人組ガールズバンドの最新曲「メイヒテンセイ」は、“咲き誇れ、冥界の華”といった歌詞が特徴的な、中毒性のある力強くも艶やかなロックナンバーだ。ASAKA（Vo, G）の美しさと力強さが混合する唯一無二の歌声が、より一層作品を盛り上げる。
■TRiDENT プロフィール
同じ高校の軽音楽部に所属していたASAKA（Vo, G）とSERINA（B, Cho）によって結成。2020年5月、サポートメンバーにNAGISA（Dr）を迎え、バンド名を“TRiDENT”に改名した。同年12月にNAGISAが正式加入。改名後に公開した初のミュージックビデオ「Continue」は、インディーズながらYouTubeにてわずか3カ月で100万回再生を突破した。2025年10月放送開始のテレビアニメ「ポーション、わが身を助ける」のオープニングテーマとエンディングテーマを両方担当。11月に新作EP「BLUE DAWN」をリリースし、キングレコードからメジャーデビューを果たした。