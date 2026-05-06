【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第15節】(JITス)甲府 1-2(前半1-0)磐田<得点者>[甲]荒木翔(35分)[磐]ヤン・ファンデンベルフ(81分)、マテウス・ペイショット(85分)<警告>[甲]林田滉也(28分)、福井啓太(71分)主審:田邉裕樹