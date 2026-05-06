“ピッチング・ニンジャ”が公開した映像が話題【MLB】アストロズ 2ー1 ドジャース（日本時間6日・ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地アストロズ戦に先発し、7回4安打2失点の好投も、打線の援護がなく今季2敗目（2勝）を喫した。黒星となったが、米識者が公開した“特別目線”の映像で大谷の剛球に「音すごくない？」「速っっっや」とファンも驚愕している。“ピッチング・ニンジャ”の愛称で知