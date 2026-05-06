高野山の金剛峯寺の奥之院入り口で、肩や足の露出が多い服装を控えるよう啓発する僧侶ら＝6日午前、和歌山県高野町和歌山県高野町の高野山真言宗総本山・金剛峯寺は6日、軽装の人が多くなる夏季に向けて、奥之院への参拝にはタンクトップなど肩や足の露出が多い服装を控えるよう、日本語と英語で注意喚起する立て看板を設置した。職員や僧侶ら約30人もリーフレットを参拝客に配布して啓発した。奥之院は今も空海が瞑想を続けて