【モデルプレス＝2026/05/06】TBSの宇賀神メグアナウンサーが5月5日、自身のInstagramを更新。子供の日にちなんで自身の幼少期ショットを公開し、話題となっている。【写真】30歳TBS美人アナ「すでに美少女」面影溢れる2歳当時のショット◆宇賀神メグアナ、眉間に皺の幼少期ショットを披露宇賀神アナは「こどもの日 THE TIME, シマエナガ体操 そしてインスタライブにお越しいただいた皆さま 配信をご覧いただいた皆さま 朝早くから