TBS宇賀神メグアナ「なぜか眉間に皺を寄せて…」2歳の頃の写真公開「どことなく面影がある」「真剣な表情が可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/05/06】TBSの宇賀神メグアナウンサーが5月5日、自身のInstagramを更新。子供の日にちなんで自身の幼少期ショットを公開し、話題となっている。
【写真】30歳TBS美人アナ「すでに美少女」面影溢れる2歳当時のショット
宇賀神アナは「こどもの日 THE TIME, シマエナガ体操 そしてインスタライブにお越しいただいた皆さま 配信をご覧いただいた皆さま 朝早くからありがとうございました！」と投稿。自身が月曜日から水曜日まで出演している「THE TIME,」（TBS系／毎週月曜〜金曜あさ5時20分〜）のInstagram公式アカウントでのインスタライブにちなんだ写真を複数枚公開した。
1枚目の写真については「こどもの日ということでインスタライブでもクイズになった写真を一枚。なぜか眉間に皺を寄せて裏ピースをしている2歳の私です…」と説明し、階段に座り、眉間に皺を寄せて右手で指3本の「裏ピース」を作っている2歳の頃の自身の姿を披露している。
この投稿に「面白可愛い」「すでに美少女」「小さい子ってこういう表情するよね」「真剣な表情が可愛い」「どことなく面影がある」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳TBS美人アナ「すでに美少女」面影溢れる2歳当時のショット
◆宇賀神メグアナ、眉間に皺の幼少期ショットを披露
宇賀神アナは「こどもの日 THE TIME, シマエナガ体操 そしてインスタライブにお越しいただいた皆さま 配信をご覧いただいた皆さま 朝早くからありがとうございました！」と投稿。自身が月曜日から水曜日まで出演している「THE TIME,」（TBS系／毎週月曜〜金曜あさ5時20分〜）のInstagram公式アカウントでのインスタライブにちなんだ写真を複数枚公開した。
◆宇賀神メグアナの投稿に反響
この投稿に「面白可愛い」「すでに美少女」「小さい子ってこういう表情するよね」「真剣な表情が可愛い」「どことなく面影がある」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】