お笑いコンビ・2丁拳銃の川谷修士と、放送作家・タレントの野々村友紀子夫妻が6日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。おしどり夫婦ぶりが明かされた。【写真】「美人親子」19歳長女“顔出し”でメガネ姿の2ショットを披露した野々村友紀子この日番組では「野々村友紀子夫妻＆長女が家庭の不満大暴露SP▽独特教育法＆（秘）夫婦実態」と題し、川谷と野々村に加え、長女・一花さんをゲスト