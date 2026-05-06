野々村友紀子、夫・川谷修士との“ラブラブ”っぷりを長女が暴露 家事中に突然「目を離したすきに二人で…」
お笑いコンビ・2丁拳銃の川谷修士と、放送作家・タレントの野々村友紀子夫妻が6日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。おしどり夫婦ぶりが明かされた。
【写真】「美人親子」19歳長女“顔出し”でメガネ姿の2ショットを披露した野々村友紀子
この日番組では「野々村友紀子夫妻＆長女が家庭の不満大暴露SP▽独特教育法＆（秘）夫婦実態」と題し、川谷と野々村に加え、長女・一花さんをゲストに迎えてトークを展開していた。
そんな中、一花さんは両親のラブラブっぷりについて、「二人で一緒に料理をしていることが多いんですけど、目を離したすきに二人で踊っている」とタレコんだ。これには野々村も「うち、そんなアメリカンじゃない」と否定したが、一花さんは「いやいや、踊っている」と断言した。
すると川谷が、野々村との間で独自のコミュニケーション方法があると明かし、スタジオでその仕草を実践した。不思議すぎる二人のやり取りに共演者が呆気にとられる中、カメラには無表情で親のノリを見つめる一花さんが映し出され、スタジオの笑いを誘った。
二人は2002年に結婚。06年6月に長女、08年に次女を出産した。
【写真】「美人親子」19歳長女“顔出し”でメガネ姿の2ショットを披露した野々村友紀子
この日番組では「野々村友紀子夫妻＆長女が家庭の不満大暴露SP▽独特教育法＆（秘）夫婦実態」と題し、川谷と野々村に加え、長女・一花さんをゲストに迎えてトークを展開していた。
そんな中、一花さんは両親のラブラブっぷりについて、「二人で一緒に料理をしていることが多いんですけど、目を離したすきに二人で踊っている」とタレコんだ。これには野々村も「うち、そんなアメリカンじゃない」と否定したが、一花さんは「いやいや、踊っている」と断言した。
すると川谷が、野々村との間で独自のコミュニケーション方法があると明かし、スタジオでその仕草を実践した。不思議すぎる二人のやり取りに共演者が呆気にとられる中、カメラには無表情で親のノリを見つめる一花さんが映し出され、スタジオの笑いを誘った。
二人は2002年に結婚。06年6月に長女、08年に次女を出産した。