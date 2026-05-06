一人暮らしを始めたばかりの子どものアパートに、NHKの訪問員が来たと連絡があったら、受信料は払うべきなのか気になる人も多いでしょう。 もちろん、テレビを設置してNHKを含む地上波を受信している場合は、受信料を支払う必要があります。しかし、テレビを置かず、iPadで動画配信サービスを見ているだけのケースはどうでしょう。 若者のテレビ離れが進んでいるとも言われる現代、娯楽はスマ