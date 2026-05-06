[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第15節](デンカS)※14:00開始主審:俵元希<出場メンバー>[アルビレックス新潟]先発GK 64 バウマンDF 2 ジェイソン・ゲリアDF 3 加藤徹也DF 25 藤原奏哉DF 77 舩木翔MF 8 白井永地MF 17 シマブク・カズヨシMF 22 新井泰貴MF 30 奥村仁FW 18 若月大和FW 46 笠井佳祐控えGK 23 吉満大介DF 5 舞行龍ジェームズDF 15 早川史哉DF 24 森璃太DF 26 佐藤海宏DF 34 藤原優大MF 7 大西悠介MF 13 落合陸M