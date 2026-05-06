[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第15節](デンカS)

※14:00開始

主審:俵元希

<出場メンバー>

[アルビレックス新潟]

先発

GK 64 バウマン

DF 2 ジェイソン・ゲリア

DF 3 加藤徹也

DF 25 藤原奏哉

DF 77 舩木翔

MF 8 白井永地

MF 17 シマブク・カズヨシ

MF 22 新井泰貴

MF 30 奥村仁

MF 46 笠井佳祐

FW 18 若月大和

控え

GK 23 吉満大介

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 15 早川史哉

DF 24 森璃太

DF 26 佐藤海宏

DF 34 藤原優大

MF 7 大西悠介

MF 13 落合陸

MF 40 石山青空

監督

船越優蔵

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 31 長谷川徹

DF 3 山田奈央

DF 4 カイケ

DF 20 松田佳大

MF 6 鹿沼直生

MF 7 児玉駿斗

MF 19 宮崎純真

MF 22 柳澤亘

MF 42 高木友也

FW 11 ルーカス・バルセロス

FW 14 梶谷政仁

控え

GK 1 永石拓海

DF 44 山口竜弥

DF 97 モヨマルコム強志

MF 8 岩尾憲

MF 10 杉本太郎

MF 24 高田颯也

MF 55 重廣卓也

MF 69 福田武玖

FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク

監督

ゲルト・エンゲルス