新潟vs徳島 スタメン発表
[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第15節](デンカS)
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 3 加藤徹也
DF 25 藤原奏哉
DF 77 舩木翔
MF 8 白井永地
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 22 新井泰貴
MF 30 奥村仁
MF 46 笠井佳祐
FW 18 若月大和
控え
GK 23 吉満大介
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 24 森璃太
DF 26 佐藤海宏
DF 34 藤原優大
MF 7 大西悠介
MF 13 落合陸
MF 40 石山青空
監督
船越優蔵
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 31 長谷川徹
DF 3 山田奈央
DF 4 カイケ
DF 20 松田佳大
MF 6 鹿沼直生
MF 7 児玉駿斗
MF 19 宮崎純真
MF 22 柳澤亘
MF 42 高木友也
FW 11 ルーカス・バルセロス
FW 14 梶谷政仁
控え
GK 1 永石拓海
DF 44 山口竜弥
DF 97 モヨマルコム強志
MF 8 岩尾憲
MF 10 杉本太郎
MF 24 高田颯也
MF 55 重廣卓也
MF 69 福田武玖
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 3 加藤徹也
DF 25 藤原奏哉
DF 77 舩木翔
MF 8 白井永地
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 22 新井泰貴
MF 30 奥村仁
MF 46 笠井佳祐
FW 18 若月大和
控え
GK 23 吉満大介
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 24 森璃太
DF 26 佐藤海宏
DF 34 藤原優大
MF 7 大西悠介
MF 13 落合陸
MF 40 石山青空
監督
船越優蔵
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 31 長谷川徹
DF 3 山田奈央
DF 4 カイケ
DF 20 松田佳大
MF 6 鹿沼直生
MF 7 児玉駿斗
MF 19 宮崎純真
MF 22 柳澤亘
MF 42 高木友也
FW 11 ルーカス・バルセロス
FW 14 梶谷政仁
控え
GK 1 永石拓海
DF 44 山口竜弥
DF 97 モヨマルコム強志
MF 8 岩尾憲
MF 10 杉本太郎
MF 24 高田颯也
MF 55 重廣卓也
MF 69 福田武玖
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス