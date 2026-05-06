6日午前、浜松市中央区のヤードで小屋などが燃える火事がありました。けが人はいないということです。消防によりますと6日午前9時40分ごろ、浜松市中央区大柳町のヤードで「小屋が燃えている」などと119番通報がありました。消防車など14台が出動し、火はおよそ1時間20分後に消し止められましたがこの火事で小屋などが燃えたということです。けが人はいませんでした。警察と消防で火事の原因を調べています。