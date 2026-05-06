MLB公式が投稿したイチロー氏の打撃練習が話題マリナーズの球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が5日（日本時間6日）、本拠地T-モバイルパークでフリー打撃を行った。52歳とは思えぬ“姿”に、米ファンからは「なんて美しいんだ」「今でも打率.270は余裕で打てそう」と羨望の声が上がっている。MLB公式X（旧ツイッター）が「イチローが本日シアトルで打撃練習を行った」として公開したのが、左打席に立っ