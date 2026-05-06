MLB公式が投稿したイチロー氏の打撃練習が話題

マリナーズの球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が5日（日本時間6日）、本拠地T-モバイルパークでフリー打撃を行った。52歳とは思えぬ“姿”に、米ファンからは「なんて美しいんだ」「今でも打率.270は余裕で打てそう」と羨望の声が上がっている。

MLB公式X（旧ツイッター）が「イチローが本日シアトルで打撃練習を行った」として公開したのが、左打席に立ってバットを構えるイチロー氏だった。現役時代と変らぬ、一切の無駄のない体型を維持している。また、マリナーズ公式Xではイチロー氏の映像が公開されており、快音を響かせている姿が確認できる。

米ファンもイチロー氏の姿に驚きを隠せないようだ。「270〜.300打てそう、契約して復帰してほしい、ラインナップに入れたい」「1年契約して復帰させて！今の打線より90％マシに打つ」「GOATは色褪せない」「今すぐ復帰してもメッツのベストヒッター」「52歳とは絶対に思えない」「彼は現役復帰の準備ができてる」「彼はレンジャーズでDHができる」などと、現役復帰を待ち望む声が殺到した。

2019年限りで現役を引退し、メジャー通算3089安打を積み上げた伝説の安打製造機。米野球殿堂入りを果たし、背番号「51」がマリナーズの永久欠番になるなど、栄光は今後も語り継がれる。（Full-Count編集部）