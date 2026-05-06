前作から20年、多くの大人たちの“働くバイブル”となった映画続編『プラダを着た悪魔２』がヒットスタートだ。冷酷な編集長の元、ファッション誌で懸命に働くアンディの、一見煌びやかながらもヒリヒリする舞台裏で奔走する姿が、鮮やかな現代アップデートとともに復活する。 映画は2026年5月1日に日米同時公開となったばかりだが、聞こえてくるのは“大ヒット”の景気のいい話題。脚本家のアライン・ブロッシュ・