ヘグセス米国防長官が5日（現地時間）、ホルムズ海峡から民間船舶を脱出させる「プロジェクト・フリーダム」に関連して韓国の参戦をまた強く促した。ヘグセス長官は同日、国防総省庁舎で行われた記者会見で「韓国船舶の被弾疑惑と関連して軍当局が接触しているか」という質問に対し、「正確に言うと米中央軍と海上調整部隊が（韓国側と）接触している」とし「我々は日本や豪州、欧州が動き出すことを望んでいるが、これと同じく韓