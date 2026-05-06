職場では、トラブル対応の場面で「誰が正しいか」が焦点になることがあります。論理的に説明できる人ほど、その場の主導権を握りやすいものです。今回は、人気漫画「#やばい同僚」から、そんな“正論”が思わぬ方向に転がっていくエピソードです。一見すると筋の通ったやり取りですが、その裏では見過ごせない事実が隠れていました。ぜひ、このあとどうなるのか予想してみてください。○本当にあった職場クイズ「論破した同僚、実