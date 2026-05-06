2戦2勝の無敗馬コンジェスタスは火曜朝、坂路を駆け上がった。高野師は「間隔を取りながら使って、程よく成長しつつ、ここまで来られた。一戦ごとに背中のパンとした感じが増している」とパワーアップを強調。前走の1勝クラスは好位から抜け出し、後続を3馬身半ちぎった。「とてもいい内容でした。センスがあるし、距離が延びるのは大丈夫だと思います」と1F延長を歓迎した。