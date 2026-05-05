東京・上野のアメ横で無許可で道路営業する飲食店が増加し問題となっている中、警視庁が悪質な店舗を家宅捜索しました。【映像】家宅捜索の様子台東区上野のアメ横では新型コロナの流行以降、悪質な飲食店による無許可での道路営業が常態化し、パトカーや救急車などの緊急車両が通行できないなどの問題が起きていました。警視庁はきょう、アメ横で道路営業を行う飲食店に対して取り締まりを実施し、指導や警告に従わず、道路