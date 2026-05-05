お笑いコンビ、チョコレートプラネットが5日、都内で、アンバサダーを務める米映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（アーロン・ホーバス、マイケル・ジェレニック監督）公開記念舞台あいさつに出席した。今作からアンバサダーを務める2人は大ヒットに「皆さんを代表してどうもありがとうございます！」と笑顔を見せた。同作は任天堂を代表するゲームシリーズ「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品