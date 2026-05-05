お笑いコンビ、チョコレートプラネットが5日、都内で、アンバサダーを務める米映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（アーロン・ホーバス、マイケル・ジェレニック監督）公開記念舞台あいさつに出席した。

今作からアンバサダーを務める2人は大ヒットに「皆さんを代表してどうもありがとうございます！」と笑顔を見せた。

同作は任天堂を代表するゲームシリーズ「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品の2作目。同作はマリオがピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出る。

ストーリーにちなみ、大冒険した出来事を聞かれると、長田庄平（46）は英ロンドンの街中で和装で着飾った写真を披露。すると、松尾駿（43）は「和泉元彌さん勝手に使うなよ」とツッコんだ。長田は「10日間で世界一周するロケに行きまして。全部LCCで、すごく楽しかったんですけど、帰ってきたら信じられない口内炎が3つできました」と過酷な現場を振り返った。

一緒にロケを行った松尾も「長田さんは元彌さんで、俺はIKKOさんの状態でロケでした」と明かし、「飛行機に乗る前はIKKOさんの状態なんですけど、その状態だと入国審査が無理なので、一度メイクを落として普通に（飛行機に）乗って、入国審査の後にまたIKKOさんの顔にして。それが1番嫌でしたね」と会場を笑わせた。

この日は、日本語版声優キャストとして、マリオ役の宮野真守、ピーチ姫役の志田有彩、ルイージ役の畠中祐、クッパ役の三宅健太、キノピオ役の関智一、クッパJr.役の山下大輝、フォックス・マクラウド役の竹内栄治、前作に続きアンバサダーを務める西野七瀬（31）HIKAKIN（37）が登壇した。