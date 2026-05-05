“Mr.都市伝説”こと関暁夫が5日、福島県いわき市でスペシャルトークショー『子どもたちの＜生き抜く力＞を育てる』を開催。ゲストとして、初代タイガーマスクの佐山聡氏が登壇した。トークショーで初代タイガーマスク・佐山聡氏の熱き言葉を聞いた関暁夫同イベントは、一般社団法人・情熱クラブが主催。関と情熱メンバーが「新たな生き方を模索し、未来を共につくる」をコンセプトに、さまざまな取り組みを行っている。この