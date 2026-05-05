「レディースオールスター・Ｇ２」（５日、まるがめ）大会初出場の田上凜（２４）＝大阪・１３２期・Ｂ１＝が、バブル時代に流行したボディコン衣装を身にまとって開会式に登場した。「ここに立てることの恩返しがしたくて昨日から（チルト）３度用にペラをいっぱい叩きました。今日は逃げて、明日からはチルトアップ田上、行きます！」と宣言。少し照れながらも力強い言葉で会場を盛り上げた。得票数３８位で選出された選