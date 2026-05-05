ファミリーマートの公式「X」アカウントが、毎週火曜日に牛乳が値引きされることを伝え、SNS上で「知らなかった」という声が上がっています。【画像】マジか…！コチラが「火曜日＆金曜日はちょっと安い」ファミマの対象商品です！（10枚）ファミマの牛乳、火曜日がちょっと安い！公式アカウントは、「火曜ってファミマの牛乳がちょっと安いの知ってた？20円引きで買えるのうれしーーー！」とコメント。「ファミマの牛乳 5