ファミリーマートの公式「X」アカウントが、毎週火曜日に牛乳が値引きされることを伝え、SNS上で「知らなかった」という声が上がっています。

【画像】マジか…！ コチラが「火曜日＆金曜日はちょっと安い」ファミマの対象商品です！（10枚）

ファミマの牛乳、火曜日がちょっと安い！

公式アカウントは、「火曜ってファミマの牛乳がちょっと安いの知ってた？ 20円引きで買えるのうれしーーー！」とコメント。「ファミマの牛乳 500ml」が189円（以下、税込み）のところ、20円引きの169円となったレシートの写真を投稿しています。

投稿には、「知らなかった！」「地味にうれしい」「早く言ってよ〜」という声が上がっています。

ファミリーマートでは、定期セール企画「毎週火・金 カッキーン！生活応援割」を実施中。毎週火曜日は、「ファミマルKITCHEN」ロゴの右上に星マークが付いた生卵・ハム・納豆などの対象商品約90種が通常価格から20円引きになります。

また、毎週金曜日は「ファミマルKITCHEN」および「ファミマルKITCHEN PREMIUM」のロゴマークがついた対象の冷凍食品を組み合わせ自由で2個購入するごとに、合計金額から50円引きとなります。