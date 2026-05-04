【モデルプレス＝2026/05/04】Kis-My-Ft2の宮田俊哉が5月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。コスプレ姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】キスマイメンバー「メイクが映えるお顔」カラコン×長髪の人気キャラコスプレ◆宮田俊哉、コスプレ姿披露宮田は「年刊ブシロードで着させて頂いた ガブエリウス（幻影）の衣装展示見てきた！」とつづり、写真を投稿。「カードファイト！！ヴァンガード Divinez」のキャラクター、ガブエリ