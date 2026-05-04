キスマイ宮田俊哉、コスプレ姿公開にファン歓喜「メイク動画感動」「骨格から美しい」
【モデルプレス＝2026/05/04】Kis-My-Ft2の宮田俊哉が5月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。コスプレ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】キスマイメンバー「メイクが映えるお顔」カラコン×長髪の人気キャラコスプレ
宮田は「年刊ブシロードで着させて頂いた ガブエリウス（幻影）の衣装展示見てきた！」とつづり、写真を投稿。「カードファイト！！ヴァンガード Divinez」のキャラクター、ガブエリウスの衣装とならんで写るショットを披露した。
さらに「メイク動画も載せるねっ」と記し、メイクから衣装、小道具をあわせかつらを被るという順を追って自身がキャラクターになりきる姿を撮影し、さらに雑誌の撮影風景の様子も公開している。
この投稿に「メイク動画感動」「美しいから美しいの変化に圧倒」「メイクが映えるお顔ですね」「骨格から美しい」「格好良すぎ」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キスマイメンバー「メイクが映えるお顔」カラコン×長髪の人気キャラコスプレ
◆宮田俊哉、コスプレ姿披露
宮田は「年刊ブシロードで着させて頂いた ガブエリウス（幻影）の衣装展示見てきた！」とつづり、写真を投稿。「カードファイト！！ヴァンガード Divinez」のキャラクター、ガブエリウスの衣装とならんで写るショットを披露した。
年刊ブシロードで着させて頂いた— 宮田俊哉 (@t_miyata_kmf2) May 3, 2026
ガブエリウス(幻影)の衣装展示見てきた！
メイク動画も載せるねっ！#ヴァンガード #カードゲーム祭 pic.twitter.com/eCiIFruMI5
◆宮田俊哉のコスプレに反響
この投稿に「メイク動画感動」「美しいから美しいの変化に圧倒」「メイクが映えるお顔ですね」「骨格から美しい」「格好良すぎ」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】