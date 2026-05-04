【モデルプレス＝2026/05/04】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）が5月3日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】TWICEメンバー「さすがの着こなし」美脚輝く超ミニ丈ワンピ姿◆モモ、白いミニ丈ワンピースで美脚スラリモモは「もちたべたい」とつづり写真を投稿。屋外の生け垣前で撮影された写真では、ウェーブの掛かった髪に、白いミニ丈のエンパイア