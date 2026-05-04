TWICEモモ、ふんわりミニ丈ワンピースで美脚スラリ「可愛すぎ」「なんて無邪気なの」の声
【モデルプレス＝2026/05/04】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）が5月3日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】TWICEメンバー「さすがの着こなし」美脚輝く超ミニ丈ワンピ姿
モモは「もちたべたい」とつづり写真を投稿。屋外の生け垣前で撮影された写真では、ウェーブの掛かった髪に、白いミニ丈のエンパイアワンピースにウエスタンブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿には「可愛すぎ」「なんて無邪気なの」「さすがの着こなし」「ウェーブヘア似合ってる」「ビジュ最高」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】TWICEメンバー「さすがの着こなし」美脚輝く超ミニ丈ワンピ姿
◆モモ、白いミニ丈ワンピースで美脚スラリ
モモは「もちたべたい」とつづり写真を投稿。屋外の生け垣前で撮影された写真では、ウェーブの掛かった髪に、白いミニ丈のエンパイアワンピースにウエスタンブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
◆モモの投稿が話題
この投稿には「可愛すぎ」「なんて無邪気なの」「さすがの着こなし」「ウェーブヘア似合ってる」「ビジュ最高」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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