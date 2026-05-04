引退競走馬のセカンドキャリア創出を目的とした馬術競技会「サラブレッドホースショー ザ・セカンドキャリア」が、4月29日と30日の2日間、滋賀県大津市のラクエドラゴンホースパークで開催され、両日で約4000人が来場した。同イベントは、競走生活を終えたサラブレッドが馬術競技を通じて新たな価値を発揮する場として企画されたもの。引退後の活躍の可能性を広く発信する取り組みとして行われた。会場には、ブラストワンピ