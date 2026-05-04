引退競走馬のセカンドキャリア創出を目的とした馬術競技会「サラブレッドホースショー ザ・セカンドキャリア」が、4月29日と30日の2日間、滋賀県大津市のラクエドラゴンホースパークで開催され、両日で約4000人が来場した。

同イベントは、競走生活を終えたサラブレッドが馬術競技を通じて新たな価値を発揮する場として企画されたもの。引退後の活躍の可能性を広く発信する取り組みとして行われた。

会場には、ブラストワンピースやシュヴァルグランといったG1馬も登場。現役時代とは異なる穏やかな姿や、人と呼吸を合わせたパフォーマンスが披露され、来場者から大きな拍手が送られた。

川田将雅騎手（提供：ラクエドラゴン）

メインの馬術競技には、初日に池添学調教師と中竹和也調教師がゲストとして出場。2日目には川田将雅騎手や岩田望来騎手らが参加し、競技を盛り上げた。

また、両日に行われたトークショーには、武豊騎手や福永祐一調教師、川田将雅騎手らが登壇。さらに『ウマ娘 プリティーダービー』に出演する声優の亜咲花（エスポワールシチー役）、紫月杏朱彩（ブラストワンピース役）らも出演し、競走馬や馬術の魅力、引退後のキャリアについて多角的に語った。

来場者は競馬ファンに加え、アニメやゲームをきっかけに訪れた層や家族連れなど幅広く、曳馬体験などの体験型コンテンツも含め、会場は終始にぎわいを見せた。