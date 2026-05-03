2002年に消費者金融「アイフル」のCMでチワワと共演し、一躍ブレイクした俳優の清水章吾（83）。現在、生活保護を受給し、認知機能の低下と向き合いながら、埼玉県内の家賃3万円のアパートで暮らしている。そんな彼と同居し、深夜の運転代行アルバイトなどで献身的に支えているのが、18歳年下のパートナーで演歌歌手の水沢巡美（65）だ。そんな清水は、過去に前妻とのあいあだに壮絶なトラブルを抱えていた。【前後編の後編。前