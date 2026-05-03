姪や甥などへ渡す入学祝いの金額に迷う人もいるでしょう。入学祝いは金額が決まっているわけではないため、渡す前に相場を確認しておくとよいかもしれません。 本記事では、姪への入学祝いの相場をご紹介するとともに、入学祝いを渡す際のマナーや、現金以外に喜ばれるものもまとめています。 姪への入学祝いの相場 あるアンケート調査では、姪・甥に贈った入学祝いの金額で最も多かったのは「5000&#