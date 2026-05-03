姪の入学祝いで「10万円」渡したら、「あげすぎ」と友人から言われました。相場はいくらくらい？ 現金以外を贈るケースもあるのでしょうか？

姪への入学祝いの相場

あるアンケート調査では、姪・甥に贈った入学祝いの金額で最も多かったのは「5000～1万円未満」でした。次いで「1万～3万円未満」、「3000～5000円未満」となっています。

また、別のアンケート調査では姪や甥への高校入学祝いとして「1万円～3万円未満」が最も多く、次に多かったのは「5000～1万円未満」です。

小学校や中学校に入学するのか、高校や大学に入学するのかによっても相場は変わってくるでしょう。甥や姪との関係性によって、入学祝いの金額を考える人もいるかもしれません。

今回のケースは「10万円」であり、一般的なアンケート結果と比べると高額な部類に入ると考えられます。

金額が大きすぎると姪の親がお返しを考える際に負担になってしまう可能性があるため、10万円包むのであれば「お返しは不要」などと伝えた方がよい場合もあるでしょう。



入学祝いを渡す際のマナー

入学祝いを渡す前に、マナーを確認しておくと安心です。

まず、入学祝いは紅白の蝶結びの水引がついたご祝儀袋に包みます。蝶結びは「何度でも結び直せる」という意味があり、繰り返しお祝いしたい慶事に用いられます。

表書きには筆または筆ペンで贈る目的と送り主の名前を記入し、中袋の表面には包んだ金額を記入しましょう。裏面には贈り主の住所と名前を記入してください。表書きは「御入学祝」や「祝御入学」などが一般的です。

祝福の気持ちを示すために、包むお金は新札やピン札を用意することをおすすめします。

贈るタイミングは進路決定後、遅くても入学式の1週間前までが目安とされています。合否が分かっていない時点で贈ってしまうと、相手に気を遣わせることになってしまう可能性があるため注意しましょう。



入学祝いを現金以外で渡すなら？

株式会社クオーレが2023年に実施した「もらって嬉しかった入学・入社祝い、もらって困惑した入学・入社祝い」についてのアンケート調査によると、高校や大学の入学祝いにもらってうれしかったプレゼントで「お金」の次に多かったのは「商品券・図書カード」でした。自分で好きなものを選んで購入できる点に魅力を感じる人もいるようです。

次に多かったのは「腕時計」でした。「現金で10万円贈ると気を使わせてしまいそう」という場合は、現金の金額を減らして現金以外のプレゼントを一緒に贈るのもよいかもしれません。

逆に「もらって困惑した入学祝い」は「ボールペン・万年筆」が最も多く、「タオル・タオルハンカチ」「フラワーギフト」が続いています。

「使う機会がない」「すでに持っている」などの理由により喜んでもらえない可能性もあるため、現金以外のプレゼントを贈る際は避けた方がよいでしょう。



関係性によるが、姪への入学祝いの相場は「5000～1万円未満」「1万～3万円未満」｜商品券や腕時計などのプレゼントも喜ばれる

あるアンケート調査によると、姪や甥への入学祝いの相場は「5000～1万円未満」や「1万～3万円未満」と回答している人が多いようです。

関係性にもよりますが、今回の「10万円」は相場から大きくかけ離れていて相手の負担になってしまうことも考えられるでしょう。

現金以外にも「商品券・図書カード」「腕時計」などのプレゼントを贈ると喜ばれる可能性があるため、現金を減らしてプレゼントを一緒に渡すのもよいかもしれません。



出典

株式会社クオーレ もらって嬉しかった入学・入社祝い、もらって困惑した入学・入社祝いについてのアンケート調査（PR TIMES）

ウリエル公式サイト

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー