歌手の渡辺美里（５９）が２日、東京ガーデンシアターでデビュー４０周年記念ツアー「渡辺美里ＵＬＴＲＡＰＯＰスペシャル〜じゃじゃ馬４０ｔｈ〜」のファイナル公演を行った。公演では、１１月８日に２１年ぶりにベルーナドームでのライブ開催も発表された。５月２日のデビュー記念日にファイナルを迎え、渡辺は「みなさんが今まで過ごしてきたライブの中で、大型連休の中で、一番すてきな時間になるように思いを込めま