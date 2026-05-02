歌手の渡辺美里（５９）が２日、東京ガーデンシアターでデビュー４０周年記念ツアー「渡辺美里 ＵＬＴＲＡ ＰＯＰ スペシャル〜じゃじゃ馬４０ｔｈ〜」のファイナル公演を行った。公演では、１１月８日に２１年ぶりにベルーナドームでのライブ開催も発表された。

５月２日のデビュー記念日にファイナルを迎え、渡辺は「みなさんが今まで過ごしてきたライブの中で、大型連休の中で、一番すてきな時間になるように思いを込めます」と集まった６０００人のファンへ宣言した。

「センチメンタルカンガルー」や「Ｍｙ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」など全２０曲を熱唱。さらに最後には「久しぶりに里帰りをしようかなと思います」と、１１月８日にベルーナドームでのライブ開催を本人が発表し、場内は大歓声に包まれた。

８６年から始まった西武球場（当時）のライブは夏の風物詩となり、０５年まで２０年間続いた。「スタジアムでお待ちしています！」と、一夜限りのスタジアム伝説が復活。７月１５日には７年ぶりアルバム「Ｂｉｒｒｔｈｄａｙ」もリリースし、６０歳を迎える節目の年を全力で駆け抜ける。